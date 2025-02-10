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Общество

Скандал с MCN Coin. Пострадавшим вернули $1,7 миллиона

Пострадавшим от действий основателей виртуального актива MCN Coin вернули $1 миллион 700 тысяч. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил оперативный сотрудник 4-го управления ГСУ МВД Данияр Закиров.

По его словам, уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении основателей незарегистрированного виртуального актива возбудили 12 сентября 2024 года. Материалы дела на сегодня расследуют УВД Первомайского и Октябрьского районов.

Данияр Закиров уточнил, что на данный момент 898 пострадавшим вернули вложенные деньги.

В начале февраля ГКНБ задержал одного из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадина Субанбекова. Позже опубликовали видео, где он признался в мошенничестве. По его словам, за полтора года работы компания собрала с граждан $2,5 миллиона.

Ранее Служба регулирования и надзора за финансовым рынком предостерегла от вложений в виртуальный актив MCN Coin, который не прошел государственную регистрацию и не включен в соответствующие реестры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319483/
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