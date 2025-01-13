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Общество

Певец Кайрат Примбердиев повелся на пропаганду, считает замминистра культуры

Заместитель министра культуры Марат Тагаев на литературном форуме прокомментировал интервью певца Кайрата Примбердиева казахстанскому YouTube-каналу AIRAN.

Напомним, Кайрат Примбердиев попросил прощения у казахского народа в связи с гибелью их последнего хана Кененсары Касымова.

«Так получилось, что наш Ормон хан был вынужден убить Кененсары хана. Хочу от себя попросить прощения у казахского народа, что так произошло. Я сейчас плакать хочу. Мы должны получить голову Кененсары хана, чтобы прочитать куран, и чтобы казахский народ отпустил обиду», — сказал артист.

Марат Тагаев отметил, что было бы хорошо, если бы мы смотрели на кыргызскую историю, литературу глазами Кыргызстана.

«Нам нужно научиться придерживаться единой позиции. Пробелы в истории привели к тому, что кыргызстанцы воспринимают ее с позиции других стран, которые ведут свою пропаганду. Да, Кыргызстан и Казахстан братские народы, наши истории не раз пересекались. Заслуженный артист КР Кайрат Примбердиев повелся на пропаганду соседей и извинился за деятельность Ормон хана. Там снимают на эту тему десятки документальных фильмов. Фрагменты этих работ распространяются во всех социальных сетях. Это и смотрит наша молодежь и певцы», — сказал Марат Тагаев.

Замминистра подчеркнул, что Ормон хан — одна из основных фигур, сыгравших роль в становлении кыргызской государственности. Он искусно вел военную тактику и был настоящим баатыром.

«Его героизмом восхищаются. А сейчас среди молодежи под влиянием соцсетей формируется чувство стыда за Ормон хана, они воспринимают его действия как черное пятно на страницах истории», — сказал Марат Тагаев.

Чиновник попросил участников литературного форума выпускать больше контента, связанного с историей Кыргызстана, чтобы молодежь могла видеть ее глазами отечественных экспертов, и добавил, что впервые государство выделило 1 миллиард сомов на кинематографию. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316611/
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