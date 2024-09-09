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Общество

Певица Селена Гомес стала миллиардером

Фото Mario Anzuoni / Reuters

Певица и актриса Селена Гомес официально вошла в число миллиардеров. Как сообщает Bloomberg, состояние 32-летней знаменитости теперь составляет 1,3 миллиарда долларов.

По данным источника, это стало возможным благодаря ее бизнесу, а не карьере в кино или музыке. Основным источником дохода стал косметический бренд Rare Beauty, который Гомес основала пять лет назад. За короткий срок он завоевал популярность среди зумеров и подростков. Кроме того, Гомес получает значительный доход от сотрудничества с другими брендами.

Селена Гомес начала карьеру в 2002 году, а широкую известность она получила благодаря роли в сериале Disney Channel «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Музыкальную карьеру Селена начала в 2008 году, сначала выступая с группой Selena Gomez & the Scene, а с 2013 года — сольно. Помимо музыки, она снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов, включая популярный проект «Убийства в одном здании».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304402/
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