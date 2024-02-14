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Общество

О запуске электронной школы рассказали в Минобразования

В Кыргызстане собираются запустить электронную школу. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев.

По его словам, тогда не будет нехватки как учебников, так и учителей, у детей появится возможность получать знания в онлайн-режиме по электронным книгам. Сейчас идет подготовка.

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«Допустим, ученик из какого-то села сможет записаться на урок математики к городскому учителю. В онлайн-режиме на платформе появится занятие, для него — презентация, аудио- и видеоматериалы, контрольная работа по теме. Ученик выполняет задания, отправляет на электронную платформу свои ответы и получает оценку, которую засчитают в селе. Так у ученика будет выбор учителя. Система сама проверит ответы учащихся, а педагог просто будет выкладывать свои материалы на сайт», — пояснил принцип электронной школы Муратбек Касымалиев.

Он отметил, что это предусматривает самостоятельную работу ученика.

Напомним, в августе 2022 года сообщалось о намерении запустить электронную школу для детей на домашнем обучении в пилотном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286681/
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