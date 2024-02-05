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Общество

Полтора миллиона потребителей будут обеспечены «умными» счетчиками

Полтора миллиона потребителей будут обеспечены «умными» счетчиками в ближайшие два года. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил представитель ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Таалайбек Койбагаров.

По его словам, при использовании приборов учета автоматизированной системы контроля и электроэнергии зафиксировано снижение количества фактов аварийности и увеличения нагрузки при энергопотреблении.

Таалайбек Койбагаров добавил, что на таких участках отмечено снижение аварийности и потребления электроэнергии до 20 процентов. Снижение нагрузки доходит до 25 процентов. Также там сократилось количество аварийных отключений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285879/
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Полтора миллиона потребителей будут обеспечены «умными» счетчиками