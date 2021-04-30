Ситуация на границе. Всего в Бишкек из Баткена доставлены 49 пострадавших

За два дня в организации здравоохранения Бишкека доставлены 49 человек. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, в БНИЦТиО госпитализированы 33 пострадавших, Национальный госпиталь — 11, Национальный хирургический центр — 4, в один из центров гемодиализа — 1. Остальные пострадавшие проходят лечение в организациях здравоохранения Баткенской области.

Всего пострадали 154 человека, из них 31 погиб. «По оперативным данным, среди пострадавших — 121 гражданский и 23 человека из силовых структур», — добавила Ализа Солтонбекова.

На данное время из айыл окмоту Ак-Сай, Ак-Татыр, Карабак и Самаркандек эвакуированы из зоны конфликта 6 тысяч 786 граждан, из них 4 тысячи 686 — дети.



Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.