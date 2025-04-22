14:11
USD 86.99
EUR 99.28
RUB 1.06
Экономика

Цена на золото поднялась выше отметки $3 тысячи 500 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 тысячи 500 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на утро 22 апреля, цена золота росла на 4,59 процента, до $3 тысяч 500,1 за унцию. К 9.45 (время бишкекское) золото замедлило рост и торговалось на уровне $3 тысячи 499,7 за унцию (плюс 4,77 процента).

Накануне, согласно TrandingView, на мировых биржах унция золота достигла очередной рекордной стоимости. Она торговалась по $3 тысячи 394, что в пересчете по официальному курсу Национального банка Кыргызстана составляет 296 тысяч 70 сомов. Сегодня этот рекорд был обновлен.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326876/
просмотров: 1625
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан серийный домушник. Милиция ищет его жертв
Цена на золото продолжает бить рекорды. Что происходит в Кыргызстане
В Бишкеке вор проник в дом, украл деньги и золото почти на 1,5 миллиона сомов
Стоимость унции золота на бирже обновила исторический максимум: $3 тысячи 300
Цена на золото может повыситься до $4 тысяч за унцию — прогноз экспертов
Цена на золото в мире вновь побила рекорды. Какова ситуация в Кыргызстане
В Чаткале золотодобывающая компания уничтожит ценные растения — депутат
Рост цен на золото наблюдается на фоне введения пошлин Дональдом Трампом
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве с дорогими авто
Стоимость унции золотого слитка от Нацбанка КР достигла исторического максимума
Популярные новости
Президент подписал указ о&nbsp;возвращении патентов. Что изменится для бизнеса Президент подписал указ о возвращении патентов. Что изменится для бизнеса
Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Рубль вырос, доллар просел. Курс валют на 21 апреля
Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала Перспективы Кыргызстана стать сухопутным аналогом Суэцкого канала
Рубль и&nbsp;доллар выросли. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Рубль и доллар выросли. Курс валют на 23 апреля
Бизнес
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
MEGA празднует 19&nbsp;лет&nbsp;&mdash; и&nbsp;дарит повышенный кешбэк MEGA празднует 19 лет — и дарит повышенный кешбэк
QR-платежи&nbsp;&mdash; часть новой финансовой культуры в&nbsp;Кыргызстане QR-платежи — часть новой финансовой культуры в Кыргызстане
O!Business&nbsp;&mdash; быстрое и&nbsp;удобное управление бизнесом O!Business — быстрое и удобное управление бизнесом
24 апреля, четверг
13:58
С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем — вице-мэр С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем...
13:50
В одной из школ Бишкека преподаватель подняла руку на ученика. Ее наказали
13:44
Минюст и Минэкономики предлагают отменить большинство лицензий и разрешений
13:43
Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане
13:24
Главред «Апреля»: Будем работать и доказывать свою правоту в суде