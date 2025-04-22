Цена на золото поднялась выше отметки $3 тысячи 500 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 тысячи 500 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на утро 22 апреля, цена золота росла на 4,59 процента, до $3 тысяч 500,1 за унцию. К 9.45 (время бишкекское) золото замедлило рост и торговалось на уровне $3 тысячи 499,7 за унцию (плюс 4,77 процента).

Накануне, согласно TrandingView, на мировых биржах унция золота достигла очередной рекордной стоимости. Она торговалась по $3 тысячи 394, что в пересчете по официальному курсу Национального банка Кыргызстана составляет 296 тысяч 70 сомов. Сегодня этот рекорд был обновлен.