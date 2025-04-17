18:38
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Экономика

На строительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище заложено $34,8 миллиона

Министерство энергетики организовало экскурсию по энергетическим объектам для журналистов, гражданских активистов и блогеров. В ходе осмотра объектов министр Таалайбек Ибраев представил информацию по строящимся ГЭС в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минэнерго остановился на строительстве ГЭС на Орто-Токойском водохранилище, на реализацию которой будет потрачено около $34,8 миллиона. Проект реализуется кыргызской компанией «Чакан ГЭС» совместно с китайской China National MachineryCorporation.

«В строительстве задействованы 130 человек. Работы на гидроэлектростанции активно продолжаются. Мощность ГЭС составит 21 мегаватт. Ежегодно здесь будет вырабатываться 75 миллионов киловатт-часов электроэнергии, чего хватит для обеспечения более 14 тысяч абонентов. Ввод данной ГЭС в эксплуатацию запланирован на первую половину 2026 года», — отметил Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326368/
просмотров: 1302
Версия для печати
Материалы по теме
Дайырбек Орунбеков рассказал, какие ГЭС хотят ввести в эксплуатацию до 2030 года
От новых ГЭС местные жители будут получать 1 процент энергии в виде помощи
На Уч-Курганской ГЭС активно реконструируют гидроагрегат № 3
Минэнерго Кыргызстана разъяснило механизм будущего повышения тарифов
Минэнерго предлагает повысить тарифы на отопление с июня этого года
Узбекистан начал строить ГЭС-2 на реке Нарын полностью за счет своих средств
Десятки новых ГЭС построят отечественные инвесторы к 2028 году — Минэнерго
ЕАБР поможет Кыргызстану в строительстве Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС
ГЭС Кыргызстана: на каких станциях запланирован капитальный ремонт оборудования
Строительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище. Что уже сделали
Популярные новости
В&nbsp;ответ на&nbsp;пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и&nbsp;руд В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
Японская компания построит тоннель на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
На&nbsp;аукцион выставлены два крупных торговых центра в&nbsp;Бишкеке На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке
Рубль и&nbsp;евро заметно выросли. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
17 апреля, четверг
18:34
Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении Акылбека Жамангулова Слова депутата не подтвердились. ГКНБ об освобождении А...
18:32
В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и семь мостов
18:30
18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
В мэрии Бишкека рассказали, когда завершат ремонт трех улиц
18:02
Предотвращение селей. В КР запускается экологический проект на $52,4 миллиона