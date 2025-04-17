На строительство ГЭС на Орто-Токойском водохранилище заложено $34,8 миллиона

Министерство энергетики организовало экскурсию по энергетическим объектам для журналистов, гражданских активистов и блогеров. В ходе осмотра объектов министр Таалайбек Ибраев представил информацию по строящимся ГЭС в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минэнерго остановился на строительстве ГЭС на Орто-Токойском водохранилище, на реализацию которой будет потрачено около $34,8 миллиона. Проект реализуется кыргызской компанией «Чакан ГЭС» совместно с китайской China National MachineryCorporation.

«В строительстве задействованы 130 человек. Работы на гидроэлектростанции активно продолжаются. Мощность ГЭС составит 21 мегаватт. Ежегодно здесь будет вырабатываться 75 миллионов киловатт-часов электроэнергии, чего хватит для обеспечения более 14 тысяч абонентов. Ввод данной ГЭС в эксплуатацию запланирован на первую половину 2026 года», — отметил Таалайбек Ибраев.