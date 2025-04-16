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Экономика

Стоимость унции золота на бирже обновила исторический максимум: $3 тысячи 300

Стоимость тройской унции золота на бирже обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные COMEX.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $3 тысячи 300 за тройскую унцию.  

По данным на утро 16 апреля цена на драгметалл росла на 1,81 процента и составляла $3 тысячи 302,7 за тройскую унцию. К 11.00 (время бишкекское) стоимость золота замедлила рост до $3 тысяч 300,6 за унцию (+1,74 процента). 

Ранее сообщалось, что цена на золото может повыситься до $4 тысяч за унцию в 2026 году.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326188/
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