Стоимость унции золота на бирже обновила исторический максимум: $3 тысячи 300

Стоимость тройской унции золота на бирже обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные COMEX.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $3 тысячи 300 за тройскую унцию.

По данным на утро 16 апреля цена на драгметалл росла на 1,81 процента и составляла $3 тысячи 302,7 за тройскую унцию. К 11.00 (время бишкекское) стоимость золота замедлила рост до $3 тысяч 300,6 за унцию (+1,74 процента).

Ранее сообщалось, что цена на золото может повыситься до $4 тысяч за унцию в 2026 году.



