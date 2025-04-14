18:33
USD 87.23
EUR 99.26
RUB 1.05
Экономика

Рост денежных переводов в Кыргызстан отмечает ЕАБР

Рост денежных переводов в Кыргызстан отмечает Евразийский банк развития.

По данным ЕАБР, чистый приток денежных переводов в КР составил $414 миллионов.

«Годовой рост сложился на уровне 15,5 процента (18,6 процента по итогам 2024 года). Поступления от трудовых мигрантов продолжили поддерживать внутреннее потребление: объем розничной торговли в январе — феврале 2025-го вырос на 17 процентов (18,5 процента по итогам прошлого года). Как мы и ожидали, в начале текущего года внутренний спрос сохраняет роль ключевого драйвера экономики», — отметили в ЕАБР.

Ранее сообщалось, что общий объем денежных переводов, поступивших в Кыргызстан в феврале 2025 года, составил $246,5 миллиона.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325930/
просмотров: 3438
Версия для печати
Материалы по теме
Объем денежных переводов в Кыргызстан в феврале составил $246,5 миллиона
Кыргызстан стал единственной страной, куда денежные переводы из России выросли
Объем денежных переводов в Кыргызстан в январе составил более $215 миллионов
Денежные переводы трудовых мигрантов способствуют снижению уровня бедности — ВБ
Данные денежных переводов между Казахстаном и Кыргызстаном существенно разнятся
Отток денежных переводов из Кыргызстана в 2024 году снизился
В России теперь предлагают брать госпошлину с денежных переводов мигрантов
Объем денежных переводов из России в Кыргызстан за год вырос на 12 процентов
В Кыргызстан поступило $272 миллиона денежных переводов за октябрь
Депутат Госдумы обвинил в обвале рубля трудовых мигрантов
Популярные новости
В&nbsp;ответ на&nbsp;пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и&nbsp;руд В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд
Японская компания построит тоннель на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Японская компания построит тоннель на трассе Бишкек — Ош
На&nbsp;аукцион выставлены два крупных торговых центра в&nbsp;Бишкеке На аукцион выставлены два крупных торговых центра в Бишкеке
Рубль и&nbsp;евро заметно выросли. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Рубль и евро заметно выросли. Курс валют на 14 апреля
Бизнес
Депозит &laquo;Ежедневный&raquo; от&nbsp;MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Запись в&nbsp;школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay Запись в школу теперь онлайн! Простой способ оформить поступление через MegaPay
Сорок дней без горячей воды? &laquo;БЛЕСК&raquo; решит эту проблему за&nbsp;день! Сорок дней без горячей воды? «БЛЕСК» решит эту проблему за день!
FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения FOOD DREAM: современное оборудование меняет диагностику зрения
17 апреля, четверг
18:32
В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и семь мостов В 2025 году в Бишкеке построят четыре новые дороги и се...
18:30
18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:06
В мэрии Бишкека рассказали, когда завершат ремонт трех улиц
18:02
Предотвращение селей. В КР запускается экологический проект на $52,4 миллиона
17:50
В Таласе открыли новые скотобойню и предприятие по переработке пуха