Рост денежных переводов в Кыргызстан отмечает ЕАБР

Рост денежных переводов в Кыргызстан отмечает Евразийский банк развития.

По данным ЕАБР, чистый приток денежных переводов в КР составил $414 миллионов.

«Годовой рост сложился на уровне 15,5 процента (18,6 процента по итогам 2024 года). Поступления от трудовых мигрантов продолжили поддерживать внутреннее потребление: объем розничной торговли в январе — феврале 2025-го вырос на 17 процентов (18,5 процента по итогам прошлого года). Как мы и ожидали, в начале текущего года внутренний спрос сохраняет роль ключевого драйвера экономики», — отметили в ЕАБР.

Ранее сообщалось, что общий объем денежных переводов, поступивших в Кыргызстан в феврале 2025 года, составил $246,5 миллиона.