10:51
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Экономика

В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд

В ответ на высокие пошлины, введенные США, Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд со своей территории, включая некоторые редкие металлы, которые производятся только в КНР. Об этом сообщает издание The New York Times.

из архива
Фото из архива

Отмечается, что это происходит на фоне обновления политики в Китае и может нанести ущерб автомобильной, оборонной, робототехнической и другим отраслям промышленности, а также может иметь прямые последствия для Соединенных Штатов.

«КНР приостановила экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов, угрожая перекрыть поставки компонентов, которые важны для автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру», — говорится в тексте.

Редкоземельные магниты также составляют незначительную долю от общего объема китайского экспорта в США и другие страны. «Прекращение поставок наносит минимальный экономический ущерб Китаю, сохраняя при этом потенциал для значительных последствий», — подчеркивается в публикации.

Таможенная и пограничная служба Штатов внесла компьютеры, ноутбуки, телефоны, жесткие диски и чипы памяти в список исключений из импортных пошлин в 145 процентов для КНР и 10 процентов для всего остального мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация не делала никаких исключений по тарифам для импортных товаров из Китая.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325855/
просмотров: 1063
Версия для печати
Материалы по теме
Торговая война. США отменили пошлины на импорт компьютеров и смартфонов
Девятый вал торговой войны. Что будет с Центральной Азией
Си Цзиньпин призвал страны Европы совместно противостоять запугиваниям США
Торговая война. Китай повысил пошлины на товары из США до 125 процентов
Торговая война. Азиатские биржевые индексы после взлета снова пошли вниз
До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты
Азиатские биржевые индексы тоже взлетели после решения Трампа отложить пошлины
Биржевые индексы взлетели после решения Трампа приостановить введение пошлин
Торговая война продолжается: Китай вводит ответные пошлины на товары США
Торговая война. США вводят для Китая ввозные пошлины 104 процента
Популярные новости
С&nbsp;14&nbsp;апреля в&nbsp;Кыргызстане вводится новый порядок операций в&nbsp;российских рублях С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях
Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на 10 апреля
Где самая дешевая недвижимость в&nbsp;Кыргызстане: данные за&nbsp;март 2025 года Где самая дешевая недвижимость в Кыргызстане: данные за март 2025 года
Узбекистан присоединяется к&nbsp;Евразийскому банку развития: Мирзиеев подписал закон Узбекистан присоединяется к Евразийскому банку развития: Мирзиеев подписал закон
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
14 апреля, понедельник
10:45
Объем денежных переводов в Кыргызстан в феврале составил $246,5 миллиона Объем денежных переводов в Кыргызстан в феврале состави...
10:38
В Бишкеке задержаны подозреваемые в грабежe с применением угроз
10:25
В Москве на кыргызских мигрантов устроили облаву
10:21
Почти 82 тысячи детей в Кыргызстане записали в школы
10:03
В городе Ош вместо старых и страшных построят 200 новых детских площадок