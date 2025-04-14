В ответ на пошлины США Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд

В ответ на высокие пошлины, введенные США, Китай полностью прекратил экспорт редких минералов и руд со своей территории, включая некоторые редкие металлы, которые производятся только в КНР. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Отмечается, что это происходит на фоне обновления политики в Китае и может нанести ущерб автомобильной, оборонной, робототехнической и другим отраслям промышленности, а также может иметь прямые последствия для Соединенных Штатов.

«КНР приостановила экспорт широкого спектра редкоземельных металлов и магнитов, угрожая перекрыть поставки компонентов, которые важны для автомобильной и аэрокосмической промышленности, а также компаний по производству полупроводников и военных подрядчиков по всему миру», — говорится в тексте.

Редкоземельные магниты также составляют незначительную долю от общего объема китайского экспорта в США и другие страны. «Прекращение поставок наносит минимальный экономический ущерб Китаю, сохраняя при этом потенциал для значительных последствий», — подчеркивается в публикации.

Таможенная и пограничная служба Штатов внесла компьютеры, ноутбуки, телефоны, жесткие диски и чипы памяти в список исключений из импортных пошлин в 145 процентов для КНР и 10 процентов для всего остального мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что администрация не делала никаких исключений по тарифам для импортных товаров из Китая.