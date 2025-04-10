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Экономика

Заморозка пошлин увеличила состояние самых богатых людей мира на $304 миллиарда

На фоне резкого роста фондовых рынков из-за заморозки вводимых президентом США Дональдом Трампом пошлин акции 500 самых богатых людей мира взлетели, увеличив их состояние на $304 миллиарда впервые в истории Индекса миллиардеров Bloomberg. Об этом сообщает издание Business Times.

Отмечается, что состояние миллиардеров увеличилось на 3,5 процента.

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Первую строчку занимает Илон Маск, чье состояние увеличилось на $36 миллиардов с учетом роста акций Tesla на 23 процента. Именно он уговаривал Дональда Трампа отменить тарифы.

Вторым в списке стоит Марк Цукерберг, основатель Meta. Его состояние выросло на $26 миллиардов.

Состояние Дженсена Хуанга из компании Nvidia, разрабатывающей графические процессоры и системы на чипе, выросло на $15,5 миллиарда, так как акции его фирмы подскочили на 19 процентов.

Миллиардеры Азии также добавились к списку. Состояние председателя SoftBank Group Масайоши Сона увеличилось на $1,7 миллиарда, а состояние второй богатейшей женщины Китая Чжоу Цюньфэй выросло на 14,3 процента, достигнув $9,5 миллиарда.

Дональд Трамп ввел тарифы на американские товары в отношении десятков стран 2 апреля. Но уже 9 апреля он заявил, что откладывает огромные пошлины на импорт из примерно 60 государств на 90 дней: вместо них для всех, кроме КНР, будут действовать «базовая» пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325596/
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