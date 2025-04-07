Будут ли в Кыргызстане криптобанки? Бекешев рассказал о судьбе законопроекта

Министерство экономики в начале года инициировало и внесло на рассмотрение парламента законопроект, направленный на создание криптобанков в Кыргызстане. Документ предполагает внесение поправок в действующее законодательство о виртуальных активах.

Согласно инициативе, криптобанки будут работать на основании лицензии и предоставлять различные банковские услуги, связанные с виртуальными активами, в рамках предпринимательской деятельности.

Минэкономики объясняет необходимость создания криптобанков стремлением легализовать и упорядочить операции с виртуальными активами в стране. Согласно пояснениям ведомства, криптобанки будут функционировать как коммерческие предприятия, предоставляя лицензированные банковские услуги в сфере виртуальных активов.

Однако с начала года о криптобанках так и не появлялось новой информации. Чтобы узнать, на каком этапе сейчас законопроект, 24.kg обратилось к заместителю председателя комитета Жогорку Кенеша по бюджету Дастану Бекешеву.

Как отметил депутат, в настоящее время законопроект еще не поступил на обсуждение в парламент. Он также подчеркнул, что документ находится на стадии заключений и предварительных согласований.

Дастан Бекешев пояснил, что правительство видит необходимость в создании криптобанков в перспективе развития цифровых активов и ухода от традиционной банковской системы.

Целью инициативы, по его мнению, является создание законодательной базы для привлечения крупных инвесторов в сферу криптовалют и цифровых активов.

Парламентарий отметил, что аналогичные проекты рассматриваются и в соседнем Казахстане, подчеркнув, что ни одна из стран пока не приняла окончательного решения.

При этом он выразил обеспокоенность рисками, связанными с созданием криптобанков. В числе основных назвал высокую волатильность цифровых активов и потенциальную угрозу отмывания преступных доходов.

Дастан Бекешев также напомнил о требованиях FATF (международной организации по борьбе с отмыванием денег) и рисках попадания КР в серый список этой организации в случае бесконтрольного развития криптосферы.

Несмотря на риски, депутат признал, что тенденция к цифровизации финансовой системы и развитию криптотехнологий является мировой, и Кыргызстану необходимо учитывать эти процессы в своем законодательстве.