Фондовый рынок США потерял $2,5 триллиона после новых пошлин Дональда Трампа

Фондовый рынок США пережил крупнейшее падение со времен пандемии коронавируса. Так рынок отреагировал на решение президента США Дональда Трампа начать торговую войну, введя пошлины на импорт товаров практически из всех стран мира, пишет New York Times.

Падение котировок акций после решения Трампа по пошлинам затронуло все сектора экономики. В частности, снизилась стоимость акций авиакомпаний, сетей общественного питания и банков (при ухудшении экономических условий люди меньше летают, реже ходят в рестораны и меньше берут кредиты), производителей одежды и обуви, а также электроники (они широко используют иностранное сырье и компоненты и зачастую размещают производства за пределами страны), а также торговых сетей (у них высокая доля импортных продуктов).

Акции и биржи

Согласно данным на 3 апреля, акции крупнейших американских компаний продемонстрировали резкое падение. Наибольшее снижение зафиксировано у Boeing (-10.47 процента), Walt Disney (-9.24 процента) и Goldman Sachs (-9.21 процента). Значительное падение также показали Caterpillar (-8.64 процента) и Cisco (-7.30 процента).

Существенное снижение также наблюдается у Chevron (-6.22 процента) и JPMorgan (-6.97 процента). Даже Microsoft, показавший наименьшее падение среди представленных компаний, ушел в минус на 2.36 процента.

Однако акции Coca-Cola и McDonald’s выросли на 2.59 и 2.15 процента соответственно.

По данным Bloomberg, индекс биржи S&P 500, в корзину которого включены акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, рухнул на 3,45 процента, опустившись до 5 тысяч 475,54 пункта, потеряв при этом около $1,7 триллиона капитализации.

Технологический индекс Nasdaq 100 упал на 4,12 процента до 18 тысяч 774,1 пункта, а более широкий Nasdaq Composite – на 4,74 процента до 16 тысяч 767,5 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,3 процента, достигнув отметки в 40 тысяч 825,66 пункта.

В итоге совокупная капитализация компаний, представленных на американских биржах, пишет Financial Times, за 3 апреля сократилась на 2,5 триллиона долларов.

Что же у миллиардеров?

Участники рейтинга 500 богатейших людей мира, который Bloomberg обновляет в режиме реального времени, из-за падения биржевых индексов потеряли в общей сложности 208 миллиардов долларов.

Среди миллиардеров, по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), наибольшие потери зафиксированы у основателя корпорации Meta Марка Цукерберга (снижение на $17,9 миллиарда) и основателя Amazon Джеффа Безоса (снижение на $15,9 миллиарда).

Более половины лиц, включенных в список BBI, столкнулись с уменьшением своего состояния, в среднем на 3,3 процента. Исключением стал Ближний Восток, где участники индекса BBI показали чистую прибыль.

Согласно данным BBI на 4 апреля, основатель SpaceX Илон Маск потерял $11 миллиардов, основатель и руководитель компании Dell Майкл Делл – $9,53 миллиарда, а владелец группы компаний LVMH Бернар Арно – $6,22 миллиарда.

Несмотря на нестабильность на рынках, президент Дональд Трамп заявил о своей уверенности в экономическом курсе США. Он выразил мнение, что рынки и страна в целом «будут процветать» благодаря проводимой им торговой политике.

Как чувствуют себя золото и нефть?

Как ранее писало 24.kg, по мнению экспертов золото осталось одним из немногих способов сохранить деньги, поскольку оно не облагается пошлинами. Сразу после заявления Дональда Трампа золото достигло рекордной за все время цены в $3 тысячи 162. Однако день спустя ажиотаж спал и стоимость металла хоть и снизилась до $3 тысяч 82, но все равно остается куда выше, чем когда-либо.

В то время как золото демонстрирует рост, на рынке нефти наблюдается негативная динамика. По данным Bloomberg, фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,4 процента, достигнув отметки в $70,73 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent, которыми торгуют на лондонской бирже, также показывают снижение. Их цена составила $73,18 за баррель, что на 2,36 процента, или $1,77 ниже, чем на момент закрытия предыдущих торгов.

Криптовалюта чувствует себя спокойно

Цена на Bitcoin, которая обычно коррелирует с акциями США на коротких временных интервалах, нарушила тенденцию. Крупнейшая криптовалюта, которая упала сразу после объявления, пока фондовые рынки были закрыты, выросла на 0,7 процента на следующий день, импульс сохранился в пятницу согласно данным Glassnode, пишет CoinDesk.

Bitcoin сейчас торгуется выше $84 тысяч по сравнению с $87 тысячами до начала речи Трампа.

Однако же другие криптовалюты на этой неделе показали заметное падение.

Эфириум, вторая по величине криптовалюта, также ушел в минус, потеряв 5,42 процента своей стоимости за неделю.

Среди лидеров падения оказался XRP, продемонстрировавший значительное снижение на 6,68 процента. BNB также зафиксировал отрицательную динамику, подешевев на 5,63 процента за неделю.

Единственным исключением из общей тенденции стал стейблкоин Tether USDT, который практически не изменился в цене, показав символический рост на 0,01 процента.