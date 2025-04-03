Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел торговые пошлины на ряд стран, обосновывая это соображениями национальной безопасности. Это решение принято на фоне объявления чрезвычайного положения в экономике США, что предоставило главе государства дополнительные полномочия в сфере торговли, включая одностороннее установление торговых барьеров.

В президентском указе в качестве обоснования мер указывалось, что торговый дефицит Штатов, а также «несопоставимые тарифные ставки и отсутствие взаимности» в торговых отношениях представляют собой «угрозу национальной безопасности».

Чтобы разобраться в возможных последствиях этих мер для экономики Кыргызстана, 24.kg обратилось за комментарием к экономическому эксперту Арсену Иманкулову.

По его словам, прямое влияние новых американских пошлин на нашу республику будет ограниченным.

Согласно данным офиса по администрированию внешней торговли Соединенных Штатов, в 2024 году экспорт Кыргызстана в США составил около $8 миллионов. В общей структуре экспорта КР это незначительная величина — всего 0,2 процента.

«Важно понимать, что эти пошлины введены не только против Кыргызстана, а фактически против всех государств. Поэтому, если говорить о ценовой конкурентоспособности нашей продукции, кардинально ничего не изменится», — отметил Арсен Иманкулов.

Более того, он видит потенциальные возможности для кыргызских экспортеров в отдельных нишах.

«Если посмотреть структуру экспорта, наша страна больше всего поставляет в Штаты текстиль и национальные этнические изделия. И можно сказать, что наши прямые конкуренты в этих секторах пострадают значительно сильнее. Для Китая, Индии и Вьетнама новые пошлины составили от 26 до 46 процентов. Именно эти государства являются традиционными поставщиками текстиля на мировой рынок, конкурируя за счет цены. В этой ситуации для стран Центральной Азии, в том числе и для КР, могут открыться новые перспективы», — пояснил экономист.

Однако, говоря о более широком контексте, он подчеркнул, что действия Соединенных Штатов создают серьезные риски для стабильности мировой экономики.

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«Торговые войны всегда негативно отражаются на экономическом росте, могут привести к замедлению или даже к спаду экономик по всему миру. Подобные шаги часто ведут к разрушению существующих глобальных цепочек поставок. Например, европейский экспортер снижает поставки в США, соответственно, уменьшает закупки комплектующих в третьих странах, а в четвертых государствах банкротятся компании, занимающиеся поставкой сырья. Современная экономика глубоко интегрирована в мировые рынки, и поэтому следует ожидать серьезной встряски», — предупредил Арсен Иманкулов.

В то же время он заметил, что структура международной торговли КР несколько смягчает негативное влияние.

«Наша продукция меньше встроена в глобальные цепочки. Насколько мне известно, у нас практически нет предприятий, которые являлись бы поставщиками отдельных элементов более сложной продукции. В среднесрочной перспективе негативный эффект мы однозначно почувствуем, но пострадаем меньше, чем традиционные поставщики сырья и комплектующих для мировой экономики», — резюмировал эксперт.