Кыргызстан активно развивает гидроэнергетический сектор, делая упор на строительство малых и средних ГЭС силами отечественных инвесторов. К 2028 году страна планирует ввести в строй новые мощности, способные существенно снизить дефицит электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью агентству «Кабар».

По словам главы Минэнерго, благодаря пересмотру законодательства и тарифной политики, в Кыргызстане созданы привлекательные условия для инвестиций в малую гидроэнергетику.

«Ранее было много желающих построить малые ГЭС, но вложения не приносили инвесторам выгоды. Сейчас, создав необходимые условия, мы видим, как отечественные инвесторы активно включились в процесс», — отметил министр.

В настоящее время 90 процентов строящихся малых ГЭС возводятся за счет внутренних инвестиций.

К 2028 году ожидается ввод в эксплуатацию новых станций общей мощностью 406 мегаватт. Это значительный шаг в борьбе с текущим дефицитом электроэнергии, который оценивается в 500 мегаватт.

Среди крупных проектов, реализуемых ОАО «Чакан ГЭС», министр выделил строительство ГЭС (21 мегаватт) на Орто-Токойском водохранилище, ГЭС (27 мегаватт) на Папанском водохранилище и ГЭС (18 мегаватт) на реке Кара-Куль. Эти проекты финансируются за счет кредитов Российско-Кыргызского фонда развития и инвестиций китайских партнеров.

В 2025 году планируется запуск пяти малых ГЭС общей мощностью 64 мегаватта. В последующие годы темпы ввода новых мощностей будут нарастать: 145,56 мегаватта в 2026 году, 170,88 мегаватта в 2027-м и 25,7 мегаватта в 2028 году. Помимо малых ГЭС, завершается строительство Куланакской ГЭС (100 мегаватт) и ведется работа по установке второго агрегата на ГЭС «Камбар-Ата-2» (120 мегаватт).

«Кыргызстан обладает огромным гидроэнергетическим потенциалом, и мы стремимся использовать его максимально эффективно, привлекая как государственные, так и частные инвестиции», — подчеркнул Таалайбек Ибраев.

По его словам, активное строительство ГЭС не только обеспечит энергетическую безопасность страны, но и создаст новые рабочие места и простимулирует экономическое развитие регионов.