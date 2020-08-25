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Бизнес

С новым ботом!

Знакомьтесь — Telegram-бот магазина Globus. Простой и быстрый ассистент поможет вам экономить время и деньги, делая покупки в сети магазинов Globus.

Этот маленький виртуальный помощник «живет» в смартфоне и в одно касание экрана заменяет вам накопительную карту, подбирает личный каталог скидок и даже поможет найти ближайший магазин!

Бот магазина Globus настолько прост в использовании, что общаться с ним сможет даже неопытный пользователь интернета.

Все, что нужно сделать, — это установить на смартфон приложение Telegram и в меню поиска ввести @globuskgbot.

Процедура знакомства виртуального помощника с вами займет мгновенье — одно нажатие на кнопку «авторизоваться» сделает все функции сервиса доступными.

Итак, о чем можно побеседовать с искусственным интеллектом?

О скидках

Выбрав в меню операцию «мои скидки», вы получите список акционных товаров, подобранных персонально для вас, исходя из предпочтений в прошлых покупках. Также бот даст ссылку на основной Telegram-канал магазинов Globus, где публикуется информация обо всех скидках и так называемом «товаре дня», на который действует большая скидка только для держателей накопительной карты.

О бонусах

Умный помощник подскажет, сколько бонусов на балансе вашей карты. Это удобно, если вы планируете частично расплатиться за покупку накопленными бонусами, но не знаете, на какую сумму можете рассчитывать. Теперь достаточно нажать на вопрос «мой баланс» — и информация о бонусах появится на экране.

Бот может стать и ВИРТУАЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ КАРТОЙ!

Это очень удобная функция, теперь ваша карта всегда с вами. Выбрав меню «моя карта», вы получите графический QR-код. Достаточно показать QR-код кассиру вместо пластиковой карты — и все скидки и бонусы будут доступны.

Меню «МАГАЗИНЫ» сориентирует, где рядом есть магазины Globus.

В течение нескольких секунд бот пришлет их геолокацию, если, конечно, у вас на смартфоне включена функция GPS.

— В ближайшем будущем мы «научим» бота отвечать на другие вопросы клиентов — это наша зона роста, — объяснил старший менеджер департамента маркетинга Роман Захаров.

Ну а пока базовых функций личного виртуального ассистента достаточно для того, чтобы ежедневные покупки в сети магазинов Globus стали еще удобней и выгодней. И вы, конечно, помните, что Globus — магазин низких цен!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163178/
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