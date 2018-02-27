Вновь рубят деревья на «Душанбинке». Теперь частники

На улице Токтоналиева (бывшей Душанбинской) снова спилили деревья. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Прошелся и посчитал санитарную обработку и обрезку возле домов 12, 14 и 16 на «Душанбинке». Пару дней назад приехали частники на своей машине и пообрезали деревья, но выживут ли теперь эти голые стволы?» — сетует читатель.

По его словам, частники говорили, что их нанял Зеленстрой, однако в муниципальном предприятии информацию не подтвердили, сказав, что добро дало МТУ.

«Но, честно сказать, представленные документы из МТУ вызывают много сомнений. Якобы домкомы разрешили санитарную обрезку и спил аварийных деревьев. Но подписи одного из домкомов нет, а деревья спилили. По виду пней — абсолютно здоровые», — пишет читатель.

Он отмечает, что все обрезки должны покрываться краской или обрабатываться специальными составами, но у нас это никогда не делается. И деревья гибнут.

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