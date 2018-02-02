Чиновники отреагировали на жалобу «агента 024».

Накануне читатель сообщил, что в районе института земледелия, на пересечении улиц Тойгонбаева и Тимура Фрунзе, сделали навес под мусорные баки, а сами емкости поставить забыли.

«Почему мэрия не смотрит за городом? Полгода прошло, а мусорные баки до сих пор не поставили. Как так можно?!» — возмутилась читательница.

Пресс-служба мэрии города Бишкека заверила, что в ближайшее время контейнеры для ТБО приобретут и установят на площадке.

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