21:56
0
USD 69.43
EUR 84.87
RUB 1.23
Агент 024

Жители улицы Логвиненко: Мы устали от бездействия мэрии

«Мы устали от бездействия мэрии», — написали ИА «24.kg» жители улицы Логвиненко, где на разбитом тротуаре между проспектом Чуй и улицей Киевской устроили парковку.

Читайте по теме
«Агент 024»: Перерытый тротуар в Бишкеке 4 месяца не могут привести в порядок
«В июне 2017 года здесь начали убирать деревья, разбили плитку, выкорчевали корни. Ямы глубиной в 1,5 метра мешали пешеходам в течение почти месяца, пока по звонку в мэрию часть корней не была вывезена, некоторые ямы закопали. Но восстанавливать тротуар не спешили. После каждого звонка в мэрию кто-то появлялся на полчаса и создавал видимость работы», — написал бишкекчанин.

«Мы устали от колдобин, от хамства водителей, паркующих свои автомобили на тротуаре и в полуметре от окон жильцов, от бездействия администрации. Даже просьба об установке блоков от автомобилей нашей мэрией не была выполнена», — сообщил читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 2787
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель оставил машину прямо на перекрестке
Из-за гололеда мост через реку Ала-Арча в Бишкеке стал опасным
В столичном доме малютки после скандального видео назначили нового главу
Пока без фонарей. 8-й микрорайон ждет современное светодиодное освещение
В Бишкеке «Лексус» припарковался на тротуаре, перекрыв проход пешеходам
Из-за гололеда пострадало такси. Претензии к «Тазалыку»
Пешеходный переход возле Минздрава заполонили внедорожники
В Бишкеке смельчак нырнул в ледяную воду, чтобы игра кок-бору продолжилась
Родители жалуются на питание в бишкекском детсаду № 120
Бишкекчане жалуются на парковки «только для служебного транспорта»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;проезжей части проспекта Фучика установили ограждение В Бишкеке на проезжей части проспекта Фучика установили ограждение
Из-за гололеда пострадало такси. Претензии к&nbsp;&laquo;Тазалыку&raquo; Из-за гололеда пострадало такси. Претензии к «Тазалыку»
Пассажиры отмененных рейсов вынуждены спать в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; Пассажиры отмененных рейсов вынуждены спать в аэропорту «Манас»
Мгновения жизни. Собака над туманом и&nbsp;небо после снегопада Мгновения жизни. Собака над туманом и небо после снегопада
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях