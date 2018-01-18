Жители улицы Логвиненко: Мы устали от бездействия мэрии

«Мы устали от бездействия мэрии», — написали ИА «24.kg» жители улицы Логвиненко, где на разбитом тротуаре между проспектом Чуй и улицей Киевской устроили парковку.
«Мы устали от колдобин, от хамства водителей, паркующих свои автомобили на тротуаре и в полуметре от окон жильцов, от бездействия администрации. Даже просьба об установке блоков от автомобилей нашей мэрией не была выполнена», — сообщил читатель.
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