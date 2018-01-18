Жители улицы Логвиненко: Мы устали от бездействия мэрии

«Мы устали от бездействия мэрии», — написали ИА «24.kg» жители улицы Логвиненко, где на разбитом тротуаре между проспектом Чуй и улицей Киевской устроили парковку.

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«В июне 2017 года здесь начали убирать деревья, разбили плитку, выкорчевали корни. Ямы глубиной в 1,5 метра мешали пешеходам в течение почти месяца, пока по звонку в мэрию часть корней не была вывезена, некоторые ямы закопали. Но восстанавливать тротуар не спешили. После каждого звонка в мэрию кто-то появлялся на полчаса и создавал видимость работы», — написал бишкекчанин.

«Мы устали от колдобин, от хамства водителей, паркующих свои автомобили на тротуаре и в полуметре от окон жильцов, от бездействия администрации. Даже просьба об установке блоков от автомобилей нашей мэрией не была выполнена», — сообщил читатель.

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