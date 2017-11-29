«Агент 024»: В аптеках продают просроченные препараты

В аптеках препарат «Трикортин» продают с просроченным сроком годности. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«В большинстве аптек этого препарата нет. В селе Военно-Антоновка его продают по 640 сомов, с просроченным сроком годности. В Новопавловской аптеке — по 400 сомов, также с просроченным сроком годности. В аптеке на Ошском рынке с нормальным сроком годности его продают по 860 сомов», — рассказал читатель.

«Глубоко возмущены тем, что аптеки пытаются сбыть просроченные лекарства, и тем, что творится с ценами. Кто должен нести ответственность за этот беспредел?» — спрашивает читатель.

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