Иссык-Куль с высоты и река Суусамыр. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по Бишкеку и его окрестностям, полюбуемся закатами в Кара-Балте, обязательно заглянем на Иссык-Куль и доберемся до Суусамыра.

Сначала полюбуемся красивым закатом в Бишкеке, который увидел и сфотографировал Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке

И еще немного Бишкека — луна среди облаков над столицей. Фотографию сделал Нурлан Мурзакулов.

Фото Нурлана Мурзакулова. Ночной Бишкек, вид из 9-го микрорайона

Выбираемся из города, но недалеко — до Чон-Арыка. Именно оттуда сделал свои фотографии Илья Шипулин (аккаунт в Instagram — @progorushki).

И еще у нас красивый закат в Кара-Балте. Фотографии сделала Асель Исаева.

























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После большой поездки по Иссык-Кулю сменим локацию. Эмил Жээнбеков посетил Суусамырскую долину, где и снял свое видео.Надеемся, наши авторы смогли вас удивить и вдохновить. Ведь создателем рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. И сделать это просто.

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