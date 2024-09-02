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Агент 024
11:29, 02 сентября 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Мария ОРЛОВА
В Чолпон-Ате прошел град
11:29, 02 сентября 2024
, Бишкек -
24.kg
,
Мария ОРЛОВА
В Чолпон-Ате утром прошел град. Видео
24.kg
прислал читатель.
«Дождь перешел в град», — написал он.
Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка:
https://24.kg/agent_024/303712/
просмотров: 5493
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