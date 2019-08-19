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Агент 024

Варвары. В Григорьевском ущелье вырубают деревья

В Григорьевском ущелье на Иссык-Куле вырубили несколько десятков деревьев. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, следы массового уничтожения елей видны в двух местах. При этом никто точно не знает, кто и зачем проводил вырубку.

«Решили с семьей съездить в горы на выходные в Григорьевское ущелье. Были неприятно удивлены. Уже и здесь стали массово рубить деревья. Сначала мы подумали, что ели упали сами из-за дождей или ветра. Но потом внимание привлекли следы спецтехники, которая ездила через речку. Тут же увидели и следы от нескольких десятков спиленных деревьев. Кому понадобилось расчищать здесь площадку таким варварским способом?» — возмущаются читатели.

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