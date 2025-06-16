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Власть

О праве Ирана на проведение ядерных исследований заявил президент страны

Иран имеет право на использование атомной энергии и проведение ядерных исследований, заявил президент страны Масуд Пезешкиан, выступая в парламенте. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

из архива
Фото из архива. Президент Ирана Масуд Пезешкиан

«Мы имеем право использовать атомную энергию и на исследования в ядерной области на пользу обществу. Никто не может отнять у нас это право», — цитирует главу государства IRIB.

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Масуд Пезешкиан также отметил, что Иран «не стремился к войне», и призвал народ к единству «перед лицом агрессии».

По его словам, США нарушили международного право, позволив Израилю напасть на Иран.

Масуд Пезешкиан заявил, что США, грубо нарушая международное право, «потворствуют агрессивным действиям Израиля» против Ирана.

Иранский президент добавил, что его страна не желала эскалации конфликта: «Иранский народ никогда не стремился к этой войне, но мы будем защищать свой суверенитет».

МИД страны, в свою очередь, заявил, что Иран продолжает придерживаться обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия. В ведомстве добавили, что такому оружию «не место на Ближнем Востоке».

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332847/
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