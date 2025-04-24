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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Спецпосланник президента США снова отправляется в Москву на встречу с Путиным

Спецпосланник президента США снова отправляется в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

из архива
Фото из архива

Уточняется, что очередная встреча президента России и Стива Уиткоффа может состояться 25 апреля.

Владимир Путин может снова встретиться со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку 25 апреля, говорится в сообщении.

Если встреча состоится, это будут четвертые переговоры Уиткоффа и Путина с момента инаугурации Дональда Трампа. 11 апреля спецпосланник главы Белого дома прилетел в Санкт-Петербург, где провел переговоры в главой Кремля.

Тем временем, согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Gulfstream G650, который связывают со Стивом Уиткоффом, вылетел из Парижа в сторону России.

Ранее стало известно, что встреча лидеров США и РФ может состояться в середеине мая в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/327139/
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