Россия и Украина заключат сделку уже на этой неделе, заявил Дональд Трамп

Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения между Россией и Украиной уже на этой неделе. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», — заявил глава Белого дома.

На какую именно сделку он рассчитывает, не уточнил.

Напомним, 19 апреля президент России объявил пасхальное перемирие с 18.00 до 00.00 21 апреля. Владимир Путин призвал власти Украины последовать их примеру и остановить боевые действия. «При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — отметил он.

Украинский лидер Владимир Зеленский сначала отказался поддержать предложение пасхального перемирия. Но спустя короткое время согласился и даже предложил продлить на 30 дней.