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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

После отказа Зеленский поддержал пасхальное перемирие и предложил его продлить

После сначала отказа поддержать пасхальное перемирие президент Украины его поддержал и предложил продлить на 30 дней.

По словам Владимира Зеленского, Москва уже 39 дней не отвечает на предложение США о полном и безусловном прекращении огня, которое 11 марта принял Киев. Однако, если Россия готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально, написал он в своем Telegram-канале.

«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по истечении пасхальных суток 20 апреля. Это и покажет истинные намерения РФ, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — высказался украинский лидер.

Президент России накануне объявил пасхальное перемирие с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Владимир Путин призвал власти Украины последовать их примеру и остановить боевые действия. «При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — отметил он.

Владимир Зеленский сначала отказался поддержать предложение пасхального перемирия. Он сообщал, что по состоянию на 17.15 по местному времени в стране объявлена воздушная тревога из-за беспилотников, что, по его словам, показывает «отношение» России к перемирию на Пасху.

«На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны, — написал президент Украины. — На части направлений тише».
Ссылка: https://24.kg/vlast/326683/
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