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Власть

Минобразования с сентября запустит онлайн-школу «Тунгуч»

Министерство образования и науки с сентября запустит онлайн-школу «Тунгуч». Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила министр Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, сейчас идут работы по подготовке методики обучения и подбору кадров.

МОиН анонсировало онлайн-школу в декабре 2024 года. Ее основная цель — обеспечить качественное образование для учащихся, которые не могут посещать обычные школы по причине географической удаленности, состояния здоровья или других обстоятельств, а также развивать новые подходы к обучению с применением цифровых технологий и использованием инновационных методик.

Отметим, ранее депутаты поднимали вопрос обучения детей кыргызских мигрантов в России онлайн, так как от них поступают жалобы на то, что детей не принимают в школы.

Напомним, в РФ с 1 апреля вступили в силу новые требования для приема детей иностранцев в учебные заведения. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/326413/
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