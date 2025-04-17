Минобразования с сентября запустит онлайн-школу «Тунгуч»

Министерство образования и науки с сентября запустит онлайн-школу «Тунгуч». Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила министр Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, сейчас идут работы по подготовке методики обучения и подбору кадров.

МОиН анонсировало онлайн-школу в декабре 2024 года. Ее основная цель — обеспечить качественное образование для учащихся, которые не могут посещать обычные школы по причине географической удаленности, состояния здоровья или других обстоятельств, а также развивать новые подходы к обучению с применением цифровых технологий и использованием инновационных методик.

Отметим, ранее депутаты поднимали вопрос обучения детей кыргызских мигрантов в России онлайн, так как от них поступают жалобы на то, что детей не принимают в школы.

Напомним, в РФ с 1 апреля вступили в силу новые требования для приема детей иностранцев в учебные заведения.