Депутат Жогорку Кенеша Акбокон Таштанбеков два дня был на допросе в ГКНБ и дал подписку о неразглашении. Об этом он сам сообщил на заседании парламента.

По его словам, это связано с его расследованием о незаконно приватизированных объектах в Иссык-Атинском районе. Однако, несмотря на подписку, о некоторых объектах депутат может поведать.

На заседании он рассказал о незаконно приватизированных детских садах в районе и показал видео. На нем был показан также детский сад, приватизированный ранее и недавно возвращенный экс-председателем кабмина Акылбеком Жапаровым. По словам депутата, это самый большой детский сад в стране, рассчитанный на 600 детей.

Депутат также показал состояние нескольких других крупных детских садов в районе, которые были незаконно приватизированы. Он обратился к президенту с просьбой выделить хотя бы 50 миллионов сомов на ремонт этих детских садов. По словам депутата, этих денег хватило бы на ремонт пяти зданий.

Ранее депутат жаловался на акима района, который не хотел подписывать акт приема этих объектов на баланс государства. Акбокон Таштанбеков проинформировал, что в район назначили нового главу и дела пошли в гору.