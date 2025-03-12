Супруга Акылбека Жапарова вернула государству приватизированное здание детсада

На заседании Жогорку Кенеша депутат Акбокон Таштанбеков рассказал, что в Иссык-Атинском районе есть 5 тысяч незаконно приватизированных объектов, 350 из них владельцы готовы передать государству, однако аким боится подписывать акт приема-передачи.

По его словам, только в Сын-Ташском айыл окмоту 63 незаконно приватизированных объекта. В числе тех, кто забрал их, есть бывший министр сельского хозяйства Александр Костюк.

Нардеп поблагодарил супругу Акылбека Жапарова, которая передала государству здание детского сада.

«Речь идет об имуществе на 1,5 миллиарда сомов. Прокуратуры не надо там. Я уже со всеми переговорил. Только заберите 350 объектов. Я уже три здания сам отремонтировал, только заберите их. Аким пусть не боится. Да, среди приватизировавших есть министры, премьеры и даже экс-президент. Я и сам боюсь. Земельная мафия очень сильная, и мы ее должны победить. Вы сюда пришли не бояться, а бороться с ней», — сказал он.

Глава Минсельхоза Бакыт Торобаев ответил, что его ведомство и ГКНБ создали совместную комиссию и возвращают объекты, принадлежащие министерству в Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.