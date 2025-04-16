В парке Ататюрка строят бизнес-центр. Генпрокурора просят проверить его

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев спросил у генпрокурора Максата Асаналиева, почему в парке имени Ататюрка строят бизнес-центр.
Дастан Бекешев напомнил, что в 2024 году утверждены границы городского парка.
«Как они получили разрешение, когда строительство в парковой зоне запрещено? Там всем запретили строить, как только границы определили. Но потом вновь начались работы. Почему всем запрещено, а кому-то разрешено?» — спросил депутат.
Глава надзорного органа ответил, что не в курсе этого объекта, и пообещал разобраться.
Напомним, в апреле 2024 года мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше.
В мэрии заверяли, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды.