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Власть

В парке Ататюрка строят бизнес-центр. Генпрокурора просят проверить его

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев спросил у генпрокурора Максата Асаналиева, почему в парке имени Ататюрка строят бизнес-центр.

Дастан Бекешев напомнил, что в 2024 году утверждены границы городского парка.

«Как они получили разрешение, когда строительство в парковой зоне запрещено? Там всем запретили строить, как только границы определили. Но потом вновь начались работы. Почему всем запрещено, а кому-то разрешено?» — спросил депутат.

Глава надзорного органа ответил, что не в курсе этого объекта, и пообещал разобраться.

Напомним, в апреле 2024 года мэр столицы Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше.

В мэрии заверяли, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/326211/
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