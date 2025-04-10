Депутат просит рассрочку на легализацию авто и возможность вывозить их за рубеж

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марлен Маматалиев рассказал о деятельности рабочей группы по легализации автомобилей с иностранными номерами.

По его словам, рабочая группа должны была завершить работу еще 1 марта, но завершила на месяц позднее. Депутат рассказал о плохой работе группы.

«Сначала ее члены решили, что легализация будет стоить 100 тысяч сомов. Я позвонил главе рабочей группы и руководителю ГП «Унаа» с просьбой снизить стоимость легализации. Они оба согласились, но в итоге в постановлении указана сумма в 100 тысяч. Люди сначала обрадовались легализации, потом расстроились и пишут негатив. Камчыбек Ташиев пообещал, что снизит цену, но есть еще ряд вопросов по легализации», — сказал депутат.

Марлен Маматалиев сообщил, что водить легализованное авто может только человек, на которого оно оформлено. Он просит вписать в технический паспорт автомобиля членов семей владельца, чтобы они тоже могли пользоваться машиной.

Также, по словам депутата, нужно сделать так, чтобы у людей была возможность вывозить эти автомобили для продажи за рубежом.

Кроме того, Марлен Маматалиев предлагает дать возможность гражданам легализовать автомобили в рассрочку.

«Мне пришлось тут выступить, потому что чиновники по телефону на все соглашаются. Но не делают этого. Прошу спикера Нурланбек Тургунбека уулу дать протокольное поручение, чтобы в постановление внесли эти поправки», — заключил депутат.

Напомним, что легализация автомобилей с иностранными госномерами началась 1 апреля и завершится в середине сентября 2025 года. Владельцы машин с армянскими и абхазскими номерами за это время должны будут обратиться в региональные отделения агентства для легализации своих авто.

В первую очередь легализуются автомобили с документами. Сообщается, что на втором этапе будут зарегистрированы машины, не имеющие документов, но техническое состояние которых соответствует требованиям. Стоимость легализации установлена в 100 тысяч сомов.