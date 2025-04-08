Проверку знаний ПДД депутат Жогорку Кенеша предложил начать с инспекторов ГУОБДД

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Русланбек Жакышов предложил начать проверку знаний ПДД с инспекторов ГУОБДД.

Он напомнил, что несколько лет назад экс-заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Ыманалы Саркулов стал объектом насмешек, после того, как неправильно пристегнул ремень безопасности.

«Люди в регионах спрашивают, как инспекторы, которые не знают даже, как правильно пристегиваться, будут спрашивать Правила дорожного движения у водителей. Пусть с ними сначала проведут экзамен. Выяснят, знают ли они на 100 процентов ПДД», — сказал парламентарий.

Он отметил, что три года назад ЖК принимал закон, согласно которому водителей могли отправить на пересдачу экзамена за совершенные трижды в течение года нарушения ПДД. Русланбек Жакышов попросил рассказать, сколько автолюбителей привлекли по указанному закону.

Замглавы МВД Эркебек Аширходжаев попросил время на подготовку, так как на сегодняшнем заседании он представляет другой законопроект.