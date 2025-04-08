Проверку знаний ПДД депутат Жогорку Кенеша предложил начать с инспекторов ГУОБДД

На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Русланбек Жакышов предложил начать проверку знаний ПДД с инспекторов ГУОБДД.
Он напомнил, что несколько лет назад экс-заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Ыманалы Саркулов стал объектом насмешек, после того, как неправильно пристегнул ремень безопасности.
«Люди в регионах спрашивают, как инспекторы, которые не знают даже, как правильно пристегиваться, будут спрашивать Правила дорожного движения у водителей. Пусть с ними сначала проведут экзамен. Выяснят, знают ли они на 100 процентов ПДД», — сказал парламентарий.
Замглавы МВД Эркебек Аширходжаев попросил время на подготовку, так как на сегодняшнем заседании он представляет другой законопроект.
Напомним, что по поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки. Как отметил его пресс-секретарь Аскат Алагозов, если нарушитель не знает правил, его водительское удостоверение временно изымут и направят в учреждение «Унаа» (удостоверения не лишают).