Арест журналистки. Гуля Кожокулова возмущена решениями следственных судей

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Гуля Кожокулова возмутилась решениями следственных судей.

Она отметила, что служители Фемиды избирают меру пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых в виде ареста, не учитывая другие основания и обстоятельства.

«Недавно задержание блогерши вызвал общественный резонанс. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Можно же было эти моменты учитывать. В УПК тем более четко предусмотрено, если ранее не привлекался к уголовной ответственности, есть постоянное место жительство, кроме ареста есть ведь и другие меры пресечения. Почему не применяется домашний арест, подписка о невыезде, залог? Почему нет разносторонности и человеческого подхода?» — спросила Гуля Кожокулова.

Она отметила, что на сегодня нет надлежащего контроля за решениями следственных судей.

Председатель Совета судей Аида Сейдакматова пообещала передать нарекания главе Верховного суда Медербеку Сатыеву.

Напомним, Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, она распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране.

В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия — до 19 мая. Она известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.