Арест журналистки. Гуля Кожокулова возмущена решениями следственных судей

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту депутат Гуля Кожокулова возмутилась решениями следственных судей.
Она отметила, что служители Фемиды избирают меру пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых в виде ареста, не учитывая другие основания и обстоятельства.
«Недавно задержание блогерши вызвал общественный резонанс. Женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Можно же было эти моменты учитывать. В УПК тем более четко предусмотрено, если ранее не привлекался к уголовной ответственности, есть постоянное место жительство, кроме ареста есть ведь и другие меры пресечения. Почему не применяется домашний арест, подписка о невыезде, залог? Почему нет разносторонности и человеческого подхода?» — спросила Гуля Кожокулова.
Председатель Совета судей Аида Сейдакматова пообещала передать нарекания главе Верховного суда Медербеку Сатыеву.
Напомним, Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)» УК КР.
По версии следствия, она распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране.
В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.
22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия — до 19 мая. Она известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.