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Власть

Импичмент президента Южной Кореи окончательно утвердил Конституционный суд

Президента Южной Кореи окончательно отстранили от должности, сообщает местное агентство «Ренхап».

Спустя четыре месяца после неудавшейся попытки лидера Южной Кореи Юн Сок Еля объявить в стране военное положение Конституционный суд оставил в силе решение о его импичменте и окончательно отстранил главу государства от должности.

из архива
Фото из архива. Президента Южной Кореи окончательно отстранили от должности

Коллегия из восьми судей в ходе вынесения вердикта заявила, что своим решением президент нарушил Конституцию, принципы верховенства закона и демократии. Теперь в стране в течение 60 дней должны пройти выборы нового главы государства.

В декабре прошлого года Юн Сок Ель безуспешно пытался объявить в стране военное положение. После этого парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил импичмент.

Президента отстранили от исполнения обязанностей, но, для того, чтобы сместить его с должности, было необходимо решение Конституционного суда. Все это время Юн Сок Ель формально оставался главой Южной Кореи.

Обвинения в попытке мятежа он отвергал и говорил, что его «политически выверенное решение» принято, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по словам Юна, парализовала работу правительства.

Южнокорейская полиция перед началом заседания суда заявила, что «мобилизовала все имеющиеся ресурсы» для предотвращения столкновений между сторонниками и противниками Юн Сок Еля, которые вышли на улицы Сеула.

Судьям Конституционного суда также предоставлена дополнительная охрана.

Напомним, Юн Сок Еля арестовали 15 января. В начале декабря президент Южной Кореи пытался ввести в стране военное положение, после чего парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.

Юн Сок Ель отстранен от исполнения президентских обязанностей с 14 декабря, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен быть одобрен Конституционным судом. Пока суд не принял решение, он официально остается президентом.

Сам глава страны еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением» и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

Отстраненный от выполнения обязанностей президента Юн Сок Ель стал первым действующим лидером государства, который был арестован.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324875/
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