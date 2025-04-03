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Власть

Спикер возмутился написанием фамилии замдиректора Судебного департамента

На заседании Жогорку Кенеша спикер Нурланбек Тургунбек уулу возмутился русским написанием фамилии замдиректора Судебного департамента Джылдыз Рыскуловой.

Торага считает, что главный судебный пристав КР должна переписать фамилию на кыргызский лад.

«Джылдыз Джакшылыковна, ну стыдно должно быть. Вы сами замдиректора целого департамента. Ваши родители красиво назвали вас Жылдыз. Мне что теперь фамилию читать как Джылдыз Джакшылыковна?Учтите, это и будьте примером для других», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Отметим, ранее на заседании парламента спикер призвал граждан произносить правильно на кыргызском языке названия улиц и проспектов, которые названы в честь видных деятелей Кыргызстана.

По инициативе Нурланбека Тургунбек уулу также в Жогорку Кенеше приняли законопроект о введении новых четырех вариантов написания фамилий по-кыргызски.

В январе торага парламента отказался от русского суффикса -ов в своей фамилии (Нурланбек Шакиев) и стал Нурланбеком Тургунбек уулу. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/324775/
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