Ставят заоблачные цены.Спикер призвал отрегулировать стоимость услуг в Бишкеке

В Кыргызстане, в частности в столице, стоимость услуг очень подорожала. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Нурланбек Тургунбек уулу и попросил принять меры Службу антимонопольного регулирования.

Торага заметил, что стоимость услуг в кафе-ресторанах, парикмахерских, такси и в других местах невероятно высокие.

«Вы должны провести мониторинг. Есть случаи, когда цены у нас намного выше, чем в Стамбуле, Москве. Нужно ограничить цены и привести их в соответствие с реалиями. А то устанавливают заоблачные цены», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Председатель Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев ответил, что соответствующее поручение уже специалистам дал и отчитается по результату работы.