Садыр Жапаров подтвердил, что партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах

Политическая партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах в местные кенеши и парламентских выборах. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с представителями кыргызстанских диаспор в Москве, тем самым подтвердив ранее появившуюся информацию.

По его словам, решение принято в целях отказаться от использования административного ресурса. Садыр Жапаров напомнил соотечественникам, что на последних выборах кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша митинги протеста начались именно из-за применения адмресурса в пользу партий власти.

«Это мое решение, я его принял — партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах, чтобы не повторять ошибок предшественников, чтобы не было никаких разговоров о том, что применяется административный ресурс», — сказал президент.

Садыр Жапаров был лидером «Мекенчила» до лишения свободы. На выборах-2020 политорганизацию возглавлял Камчыбек Ташиев.

В числе баллотирующихся в БГК пока 25 партий.