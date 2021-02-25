14:42
USD 84.62
EUR 102.96
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Садыр Жапаров подтвердил, что партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах

Политическая партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах в местные кенеши и парламентских выборах. Об этом президент Садыр Жапаров заявил на встрече с представителями кыргызстанских диаспор в Москве, тем самым подтвердив ранее появившуюся информацию.

По его словам, решение принято в целях отказаться от использования административного ресурса. Садыр Жапаров напомнил соотечественникам, что на последних выборах кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша митинги протеста начались именно из-за применения адмресурса в пользу партий власти.

«Это мое решение, я его принял — партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах, чтобы не повторять ошибок предшественников, чтобы не было никаких разговоров о том, что применяется административный ресурс», — сказал президент.

Садыр Жапаров был лидером «Мекенчила» до лишения свободы. На выборах-2020 политорганизацию возглавлял Камчыбек Ташиев.

В числе баллотирующихся в БГК пока 25 партий.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/184627/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров встретился с председателем Госдумы России. Что обсудили
Стало известно, куда Садыр Жапаров совершит свой второй международный визит
Местные выборы. НДПК провела съезд и заявила о своих политических амбициях
Татарстан готов помочь Кыргызстану с реализацией электронных проектов
Россия на безвозмездной основе выделила Кыргызстану 623 миллиона рублей
Садыр Жапаров призвал студентов российских вузов возвращаться и развивать страну
Садыр Жапаров встретился в Москве с соотечественниками. О чем говорили
Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в Москву литерным самолетом
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию
Садыр Жапаров с первым зарубежным визитом прибыл в Москву
Популярные новости
Сапар Исаков нашелся. Он&nbsp;опубликовал пост в&nbsp;социальных сетях Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях
Смешные и&nbsp;красивые. Известные политики о&nbsp;том, где и&nbsp;как они служили в&nbsp;армии Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по&nbsp;содержанию Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию
Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в&nbsp;Москву литерным самолетом Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в Москву литерным самолетом
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
25 февраля, четверг
14:30
Садыр Жапаров подтвердил, что партия «Мекенчил» не будет участвовать в выборах Садыр Жапаров подтвердил, что партия «Мекенчил» не буде...
14:05
Россия готова поставлять в Кыргызстан пшеницу, семена подсолнечника и сахар
14:00
Страшнее, чем COVID-19, или Как не заболеть раком
13:43
Садыр Жапаров встретился с председателем Госдумы России. Что обсудили
13:41
Патрульная милиция просит частные охранные агентства не нарушать правила ПДД