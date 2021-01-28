Садыр Жапаров обещает создать новые рабочие места и вернуть мигрантов

В Кыргызской национальной филармонии проходит церемония инаугурации вновь избранного президента Садыра Жапарова.

В своем выступлении глава государства заявил, что намерен создать рабочие места и вернуть мигрантов.

«Мы 30 лет мечтали, что будем Швейцарией в Азии, верили пустым обещаниям. Мы мечтали, что власть будет меняться мирным путем каждые шесть лет и будем праздновать новые достижения нашей страны. 5 октября народ поднялся и потребовал отменить парламентские выборы, смены власти. В те дни я тоже не сидел на одном месте. Мы взяли на себя ответственность и стабилизировали обстановку», — сказал Садыр Жапаров.

Он заявил, что идею парламентаризма поняли неправильно: политику превратили в бизнес, депутатские мандаты стали оцениваться за деньги.

«У терпения есть конец. Узурпации не будет. Работать будем днем и ночью. Камбарата, Сары Джаз, Верхненарынский каскад будут работать, считаю своим долгом создать тысячи рабочих мест и вернуть трудовых мигрантов», — сказал Садыр Жапаров.