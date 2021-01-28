Садыр Жапаров назвал приоритетные направления внешней политики Кыргызстана

В Кыргызской национальной филармонии проходит церемония инаугурации вновь избранного президента Садыра Жапарова.

В своей речи глава государства обозначил приоритетные направления внешней политики.

Он поблагодарил Россию за поддержку и беспокойство во время тяжелых политических событий в Кыргызстане.

«Нельзя не отметить помощь Казахстана и Узбекистана во время пандемии. С этими странами у нас одна история и судьба. Мы продолжим укрепление всесторонних отношений с нашими соседями, странами Центральной Азии и Турцией», — сказал он.