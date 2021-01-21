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Власть

На инаугурацию президента потратят 10 миллионов сомов

На инаугурацию президента Садыра Жапарова потратят 10 миллионов сомов. Информацию об этом 24.kg подтвердил завотделом информационной политики аппарата главы государства Нургазы Анаркулов.

По его словам, изначально в бюджете предусмотрели 15 миллионов сомов. Но затем сумму сократили до 10 миллионов сомов. Эти средства пойдут на подготовку и проведение процедуры вступления президента в должность.

Ранее руководитель аппарата президента, глава оргкомитета по организации церемонии инаугурации Суйунбек Касмамбетов рассказал журналистам, что главы иностранных государств на инаугурации присутствовать не будут. При этом около 70 процентов приглашенных — простые избиратели.

Кроме того, на церемонии будут присутствовать главы дипмиссий зарубежных государств, члены правительства, Верховного суда, Конституционной палаты и других государственных органов.

Инаугурация вновь избранного президента Садыра Жапарова состоится 28 января в филармонии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180748/
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