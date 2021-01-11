00:54
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Садыр Жапаров: Парламентские выборы состоятся в мае

Сегодня кандидат в президенты Садыр Жапаров заявил, что готов консолидировать все политические силы. «Если кто-либо из политиков не захочет вступать в этот союз, это его дело», — добавил он.

Кандидат сказал, что парламентские выборы состоятся в мае.

«Мы примерно два месяца будем жить по действующей Конституции, пока не примут новую. После этого поменяется форма правления. По ней вводится также институт курултая, который сможет вносить свои предложения. Между ветвями власти будет сохранен баланс», — отметил он.

Садыр Жапаров сообщил, что после конституционной реформы будут внесены изменения в законы, регулирующие судебную систему, Жогорку Кенеш.

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,22 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179447/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Проверил серверы. Садыр Жапаров считает: выборы нельзя сфальсифицировать
Выборы президента и референдум. Реакция соцсетей на результаты
Буду править страной сам. Садыр Жапаров о родственниках и друзьях
Садыр Жапаров рассказал, когда начнутся реформы в Кыргызстане
Кина не будет. Обещанный концерт на площади Ала-Тоо не состоялся
Готов объединить все политические силы. Садыр Жапаров о соперниках
Садыр Жапаров просит помощи у народа для искоренения коррупции
Садыра Жапарова с победой на выборах поздравил президент Афганистана
На площади Ала-Тоо все готово к празднованию победы Садыра Жапарова на выборах
В Бишкеке сегодня прошел девятый по счету мирный марш за законность
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Стало известно имя кандидата в&nbsp;президенты, чью жену обвиняют в&nbsp;мошенничестве Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
На&nbsp;Сахалине завершилось голосование на&nbsp;выборах. Лидируют Жапаров и&nbsp;Мадумаров На Сахалине завершилось голосование на выборах. Лидируют Жапаров и Мадумаров
Выборы президента и&nbsp;референдум. В&nbsp;ЦИК поступило 20&nbsp;сообщений о&nbsp;нарушениях Выборы президента и референдум. В ЦИК поступило 20 сообщений о нарушениях
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
11 января, понедельник
00:40
Садыр Жапаров: Парламентские выборы состоятся в мае Садыр Жапаров: Парламентские выборы состоятся в мае
00:36
Проверил серверы. Садыр Жапаров считает: выборы нельзя сфальсифицировать
00:32
Данные на 00.00. Явка на выборы президента составила 38,9 процента
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:02
Выборы президента и референдум. Реакция соцсетей на результаты
10 января, воскресенье
23:45
Буду править страной сам. Садыр Жапаров о родственниках и друзьях
23:32
Садыр Жапаров рассказал, когда начнутся реформы в Кыргызстане
23:30
Кина не будет. Обещанный концерт на площади Ала-Тоо не состоялся
23:13
Готов объединить все политические силы. Садыр Жапаров о соперниках