Суд отменил решение ЦИК о назначении повторных выборов в Жогорку Кенеш

Административный суд отменил решение Центризбиркома о назначении повторных выборов на 20 декабря 2020 года. Об этом на заседании ЦИК сообщила ее председатель Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что ранее партия «Актив» и Коалиция за демократию и гражданское общество обратились с иском в Административный суд Бишкека о признании недействительным постановления о проведении перевыборов.

«Суд его удовлетворил и отменил постановление о назначении повторных выборов. Сейчас у нас не собирается кворум, потому что некоторые члены присутствуют на допросах. Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос, когда все коллеги соберутся, возможно, с участием партий, которые уже подали уведомление о своем участии», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что пока избирательная комиссия приостановит прием документов от политорганизаций. «Но мы учтем это время, если Верховный суд примет иное решение и будет возможность возобновления процесса», — заметила Нуржан Шайлдабекова.

6 октября Центризбирком вынужден был признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку. Повторные выборы были назначены на 20 декабря.

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после конституционной реформы в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года.