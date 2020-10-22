«Новые» кадры Садыра Жапарова. Кто вернулся в чиновники со времен Бакиева

После неожиданной для многих смены власти Кыргызстан закружило в кадровой кадрили. И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров формирует свою команду. Он обещал обновить кадровый потенциал страны и дать дорогу молодым специалистам.

24.kg изучило биографии вновь назначенных чиновников.

Садыр Жапаров

Фото из интернета. Садыр Жапаров Стоит начать с самого премьер-министра Садыра Жапарова, исполняющего сегодня обязанности главы государства.

В 2005-м он стал депутатом Жогорку Кенеша. Спустя два года назначается советником президента Курманбека Бакиева.

С 2008 по 2009 год будущий глава государства — комиссар Национального агентства по предупреждению коррупции.

В 2010-м возглавил Агентство по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе.

В том же году он избирается депутатом парламента от партии «Ата-Журт», которую связывали с Курманбеком Бакиевым из-за переизбытка в составе кадров беглого президента.

Артем Новиков

Фото из интернета. Артем Новиков Начал свою трудовую деятельность с должности бухгалтера частной компании. В 2007-м стал переводчиком отдела инвестиционной политики Министерства экономики. Спустя год дорос до главного специалиста отдела.

В 2009-м Артем Новиков переходит в аппарат правительства экспертом отдела анализа.

В том же году становится экспертом службы управления человеческими ресурсами ЦАРИИ. В созданном Максимом Бакиевым агентстве он работает вплоть до 7 апреля 2010-го.

Камчыбек Ташиев

Фото из интернета. Камчыбек Ташиев

С 2005 по 2007 год, напомним, был депутатом Жогорку Кенеша. В 2007-м возглавил МЧС. Спустя два года с подачи третьих лиц Курманбек Бакиев поссорился с соратником. Камчыбек Ташиев ушел в отставку.

До 2009-го будущий глава спецслужб был членом Совета безопасности и председателем Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ. В 2010 году вновь избирался депутатом ЖК. Возглавляемая им партия «Ата-Журт» взяла большинство мандатов.

Нариман Тюлеев

Фото из интернета. Нариман Тюлеев

Возвращение в столичный муниципалитет бывшего мэра Бишкека Наримана Тюлеева тоже наделало много шума. За ним закрепилась слава «названного сына» Курманбека Бакиева.

Три года, с 2005-го по 2008-й, Нариман Тюлеев руководил «Кыргыз темир жолу», откуда он пересел в кресло главы столичной мэрии. Своего поста он лишился после апрельских событий 2010 года.

После избирался депутатом, был судим. Вчера вернулся на должность мэра Бишкека. Несколько десятков человек вышли на митинг против его назначения. Сегодня Нариман Тюллев заявил, что отказывается от поста мэра, потому что развернулась грязная борьба группировок.

Санжар Муканбетов

Фото из интернета. Санжар Муканбетов

На государственной службе новый-старый глава Минэкономики с 1996-го. Начинал свой путь со специалиста в Фонде госимущества. С 2002 по 2007 год был директором департамента инвестиционной политики Минфина. С 2007 по 2009 год работал заместителем министра экономического развития и торговли.

Кыялбек Мукашев

Фото из интернета. Кыялбек Мукашев

Теперь главный финансист Кыргызстана пришел в профильное министерство в 1997 году. Начав карьеру ведущим специалистом Минфина, к 2009-му стал начальником управления политики социальных расходов министерства. В том же году успел поработать и в аппарате правительства — заведующим отделом соцразвития. Теперь он министр финансов в правительстве Садыра Жапарова.

Руслан Казакбаев

Фото из интернета. Руслан Казакбаев

С 2005 по 2008 год был генеральным консулом КР в Стамбуле. До 7 апреля 2010-го поработал первым заместителем министра иностранных дел. Затем до 2012 года был главой МИД.

Нуржигит Кадырбеков

Фото из интернета. Нуржигит Кадырбеков

С 2005 по 2007 год был пресс-секретарем МИД. В 2009-2010 годах — эксперт в секретариате президента Курманбека Бакиева.

2015-2019 — председатель правления общественного фонда развития духовной культуры «Ыйман», который патронировал Алмазбек Атамбаев.

Улукбек Кочкоров

Фото из интернета. Улукбек Кочкоров

При правлении Курманбека Бакиева в 2009-2010 годах работал начальником управления Государственного комитета по налогам и сборам. В 2011-м был избран депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва от партии «Ата-Журт», которую Алмазбек Атамбаев называл пробакиевской. Политорганизация уверенно выиграла выборы.

До этого занимал должность заместителя председателя комитета по экономической и фискальной политике.

На президентских выборах в противовес Сооронбаю Жээнбекову выставил свою кандидатуру, но набрал смешные проценты. Баллотировался в седьмой созыв, покинув пост министра труда и соцразвития. Теперь вернулся — Садыр Жапаров сохранил его в должности.

Марат Джаманкулов

Фото из интернета. Марат Джаманкулов

Новый глава Минюста пришел в это ведомство в 2001 году, сразу после окончания университета. Проработав почти 10 лет, он перешел в Государственную службу исполнения наказаний. Но тоже успел поработать при режиме Курманбека Бакиева в ЦАРИИ его сына Максима — экспертом экспертной службы.

Сыймык Жапыкеев

Фото из интернета. Сыймык Жапыкеев

Нынешний глава Финполиции мартовскую революцию встретил старшим следователем прокуратуры Балыкчи. В 2006-м перешел в прокуратуру Иссык-Атинского района. С 2007 по 2009 год был заместителем прокурора этого района. Последующие пять лет проработал прокурором управления по противодействию коррупции, а также прокурором отдела по надзору за следствием ГСКН и ГКНБ.

Суйунбек Касмамбетов

Фото из интернета. Суйунбек Касмамбетов

Новый руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов с 2005 года до апрельских событий 2010-го бессменно служил в аппарате Жогорку Кенеша — был замом и руководителем. Пережил свержение как Аскара Акаева, так и Курманбека Бакиева. После 7 апреля 2010 года стал заместителем руководителя аппарата временного правительства. В 2011-м вновь вернулся в ЖК.

Бектур Зулпиев

Фото из интернета. Бектур Зулпиев

Его называли и называют ближайшим соратником Курманбека Бакиева. В 2005 году Бектур Зулпиев стал у него заведующим отделом правовой политики администрации главы государства. В 2009-м — руководителем юридической службы администрации президента. После свержения летал к Бакиевым в Минск. По некоторым данным, по-прежнему поддерживает с ними теплые отношения.

Бактыбек Сыдыков

Фото из интернета. Бактыбек Сыдыков

Сын бывшего руководителя администрации президента, государственного советника главы страны Усена Сыдыкова вновь возглавил ОАО «Международный аэропорт «Манас». Депутат Жогорку Кенеша шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт» Бактыбек Сыдыков уже руководил аэропортом. При Курманбеке Бакиеве с 2007 по 2010 год он, напомним, был председателем правления акционерного общества.

Одним из призывов на протестах, прокатившихся по республике после выборов в Жогорку Кенеш, было требование обязательной люстрации власти. Многие требовали не допускать к управлению государством людей, служивших при прежних президентах, погрязших в коррупции.

Напомним, Садыр Жапаров, избираясь на должность главы кабмина, обещал привести к власти молодых.