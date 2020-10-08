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Власть

Правительство вернулось к работе. Эркин Асрандиев провел совещание

Фото из интернета. В правительстве прошло первое за эту неделю совещание

Прошло совещание с руководителями структурных подразделений аппарата правительства. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, в ходе совещания подчеркнуто, что, несмотря на сложившуюся общественно-политическую ситуацию в стране, коронавирусная инфекция набирает силу. Так, за сутки ею заразилось 245 граждан, зафиксированы и смертельные случаи. Учитывая складывающуюся ситуацию, отмечена необходимость активизации работы по соблюдению гражданами установленных санитарно-эпидемиологических норм.

Одним из главных вопросов совещания стали исполнение республиканского бюджета с учетом наступающего в 2021 году пика выплат по внешнему долгу и продолжающаяся работа по его реструктуризации.

Несмотря на все сложности, государственные органы продолжат исполнение всех взятых на себя ранее социальных обязательств. 

Кроме того, руководители госорганов обсудили вопрос подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«Все социальные учреждения должны быть обеспечены твердым топливом в необходимом количестве, а теплоэлектроцентрали полностью готовы к отопительному сезону», — заявили на совещании.

Всем соответствующим государственным органам поручено вести работу в установленном порядке и не покидать свои рабочие места.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168274/
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