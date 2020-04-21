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Власть

Проблемы с жильем и питанием кыргызстанцев, застрявших в России и ОАЭ, решат

Посольствам Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах и России выделены средства для поддержки соотечественников, которые не могут возвратиться на родину. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Отмечается, что посольству в ОАЭ выделено 5 миллионов сомов, а в РФ — 10 миллионов. На полученные средства дипломаты должны создать условия для проживания застрявших в этих странах кыргызстанцев и обеспечить их продуктами питания.

«Наши дипломатические представительства работают над решением и других вопросов, с которыми сталкиваются соотечественники», — подчеркнул первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150722/
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