О чем говорили экс-премьеры с Сооронбаем Жээнбековым

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев рассказал 24.kg, как прошла встреча с президентом.

По его словам, пришли все, кто находится в стране, «не за решеткой и не в бегах».

«Состоялся свободный разговор. Высказано много мнений. Бывшие руководители дали рекомендации по конституционной реформе. Обсуждали судьбы политиков, которые сидят по политическим мотивам», — сказал Темир Сариев.

Он добавил, что каждый имел возможность выступить. «Договорились проводить такие встречи чаще по мере возможности. Это важно для республики. Аксакалы вложили многое в становление государственности, но какое-то время они были забыты. Президент сказал, что ему полезно мнение каждого. Он удовлетворен», — отметил Темир Сариев.