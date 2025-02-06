С ChatGPT теперь можно общаться через WhatsApp. Стартап OpenAI анонсировал несколько новых функций ChatGPT для пользователей WhatsApp.

Уточняется, что теперь в мессенджере можно отправлять голосовые сообщения и картинки напрямую чат-боту.

Чтобы получить доступ к ChatGPT в WhatsApp, вам нужно добавить номер 1-800-CHAT-GPT (1-800-242-8478) в свои контакты. После начните диалог с этим контактом. Отвечать ChatGPT будет только в текстовой форме.

«Теперь вы можете загружать изображения, задавая вопросы. Вы можете общаться с ChatGPT с помощью голосовых сообщений. Скоро вы сможете привязать свою учетную запись ChatGPT (Free, Plus, Pro) для более широкого использования», — говорится в посте.