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Техноблог

С ChatGPT теперь можно общаться через WhatsApp

С ChatGPT теперь можно общаться через WhatsApp. Стартап OpenAI анонсировал несколько новых функций ChatGPT для пользователей WhatsApp.

Уточняется, что теперь в мессенджере можно отправлять голосовые сообщения и картинки напрямую чат-боту.

Чтобы получить доступ к ChatGPT в WhatsApp, вам нужно добавить номер 1-800-CHAT-GPT (1-800-242-8478) в свои контакты. После начните диалог с этим контактом. Отвечать ChatGPT будет только в текстовой форме.

 «Теперь вы можете загружать изображения, задавая вопросы. Вы можете общаться с ChatGPT с помощью голосовых сообщений. Скоро вы сможете привязать свою учетную запись ChatGPT (Free, Plus, Pro) для более широкого использования», — говорится в посте.

OpenAI также планирует внедрить функцию привязки аккаунтов ChatGPT для синхронизации истории чатов. Отметим, что через WhatsApp бот отвечает довольно долго, поэтому лучше установить нативное приложение ChatGPT или пользоваться им через браузер.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/319077/
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