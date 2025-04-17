Самоподжог в Бишкеке. В милиции рассказали о причинах инцидента

Пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека прокомментировала инцидент на улице Западной.

По ее данным, 16 апреля в службу «102» примерно в 17.30 поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Западной мужчина облил себя бензином и поджег.

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Свердловского района.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По приезде установлен гражданин А.А., 1996 года рождения, который, будучи в нетрезвом состоянии, пытался совершить суицид на почве семейного конфликта. Ему вызвали карету скорой помощи, пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

По данным медиков, он в крайне тяжелом состоянии.